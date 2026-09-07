Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч: Зеленський розкрив деталі переговорів з Кушнером та Віткоффом

Кушнер, Віткофф, Зеленський / © president.gov.ua

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Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовилися найближчим часом провести нову зустріч щодо завершення російської війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив після переговорів у Києві з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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За словами глави держави, місце проведення наступної зустрічі поки не визначене.

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"Не знаю, де буде зустріч: в Європі, в США, а може, знову – Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то, може, знову в Україні. Ми відкриті в будь-якому випадку", – сказав Зеленський.

Під час переговорів сторони обговорили можливості відновлення переговорного процесу після зустрічі американських представників із Володимиром Путіним у Москві.

Зеленський наголосив, що одним із найскладніших залишається територіальне питання. На його думку, такі рішення можуть ухвалюватися лише на рівні лідерів держав.

Крім того, сторони говорили про гарантії безпеки для України, майбутнє української армії та так званий План процвітання, який має стосуватися економічного відновлення країни після завершення війни.

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Окремий блок переговорів стосувався підготовки до зими. Україна очікує від партнерів допомоги для посилення протиповітряної оборони та енергетики, зокрема значних поставок американського скрапленого природного газу.

До переговорів також долучилися радники керівників Франції, Великої Британії та Німеччини.

Що сказали Віткофф і Кушнер

Джаред Кушнер заявив, що американська сторона зараз працює над створенням "мирного пакета", який має сформувати рамки для тривалого завершення війни.

За його словами, США також намагаються організувати тристоронній формат переговорів.

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Кушнер наголосив, що під час контактів у Москві та Києві американська сторона не намагалася переконувати одну зі сторін прийняти позицію іншої, а обговорювала можливі варіанти просування переговорів.

Віткофф своєю чергою заявив, що відновлення переговорного процесу є важливим для президента США Дональда Трампа, та висловив сподівання знову відвідати Україну.

“Укрзалізниця” повідомила про відправлення спецпоїзда спецпредставків США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після їхнього візиту до України та побажала американським переговорникам "розширювати географію подорожей".

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