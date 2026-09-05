Війна прийде на територію США вже 2027 року: "китайський Нострадамус" прогнозує катастрофу

«Китайський Нострадамус» Цзян Сюецінь прогнозує війну в США вже наступного року / © скриншот з відео

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Навесні 2026 року відомий аналітик Цзян Сюецінь, завний «китайським Нострадамусом» за точність своїх прогнозів, поділився власним баченням розвитку геополітичної ситуації у світі, акцентувавши увагу на внутрішніх проблемах Сполучених Штатів. За його глибоким переконанням, американське суспільство стоїть на порозі серйозних випробувань, які дуже швидко можуть перерости у неконтрольовані масштабні бунти та навіть збройні повстання на всій території країни.

Свої прогнози Сюецінь озвучив у подкасті Jack Neal, а Daily Mail нагадало деталі його попередніх резонансних передбачень, які вже збулися.

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Причини кризи та початок американських заворушень

Аналітик вважає, що ключовим тригером майбутнього хаосу в США стане вимушене повернення до загальнонаціонального військового призову через можливий масштабний конфлікт на Близькому Сході. На його думку, необхідність масового розгортання сухопутних військ за кордоном спровокує шалений спротив з боку цивільного населення, що викличе гостру реакцію уряду та посилення поліцейського контролю в усіх великих містах.

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Експерт переконаний, що замість класичної громадянської війни з двома регулярними арміями американці зіткнуться із хаотичними протестами, локальними сутичками та повсюдними актами непокори місцевій владі. Цей неконтрольований внутрішній конфлікт буде прямою відповіддю суспільства на спроби чиновників силоміць відправити молодь на непопулярну закордонну війну.

«До 2027 року всі інгредієнти для громадянської війни вже мають бути готові. Загальнонаціональне невдоволення, бунти, протести і повстання стануть реальністю, а глобальна економіка повинна впасти до цього часу», — прогнозує Цзян Сюецінь.

Економічний колапс та метод передбачень «китайського Нострадамуса»

Журналісти нагадують, що Сюецінь здобув славу своєрідного провидця після того, як раніше успішно спрогнозував перемогу Дональда Трампа на виборах 2024 року та низку подальших геополітичних зрушень, зокрема війну між США та Іраном. На відміну від класичних екстрасенсів, чоловік робить свої гучні заяви не на основі містичних видінь, а за допомогою складного аналізу поведінки світових лідерів, яких він сприймає як амбітних гравців у покер.

Він глибоко аналізує кінцеву мету кожного політика, історичні закономірності розпаду колишніх імперій та релігійні вірування, які підштовхують цілі нації до фатальних кроків. Згідно з його розрахунками, поштовхом до обвалу світової економіки стане чергове перекриття Ормузької протоки, що миттєво знищить звичну логістику постачань дешевої енергії та життєво необхідних товарів.

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Нагадаємо, один із найближчих прогнозів Сюеціня стосуеться проміжних виборів у США, які мають відбутися в листопаді 2026 року. Він заявив, що їхні результати можуть виявитися не такими, як очікують люди.

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