Вчені відкрили унікальний звук, який полегшує нудоту

Жінка за кермом / © Freepik

Реклама

Дослідницька група під керівництвом Такумі Кагави та Масаші Като з Вищої медичної школи Нагойського університету виявила, що «унікальна технологія звукової стимуляції» — пристрій, який впливає на внутрішнє вухо за допомогою певної довжини звукової хвилі — може зменшити нудоту.

Лише одна хвилина стимуляції значно зменшила запаморочення і дискомфорт, які відчувають люди, що читають в автомобілі, який рухається. Результати дослідження, опубліковані в журналі Environmental Health and Preventive Medicine, вказують на простий та ефективний метод лікування цього поширеного захворювання, передає SciTechDaily.

«Наше дослідження продемонструвало, що короткочасна стимуляція за допомогою унікального звуку під назвою „звукова спеція“ полегшує симптоми заколисування, такі як нудота і запаморочення», — сказав Кагава. «Ефективний рівень звуку перебуває в діапазоні повсякденного впливу шуму навколишнього середовища, що свідчить про те, що звукова технологія є ефективною і безпечною».

Реклама

Це відкриття є важливим доповненням до нещодавніх висновків про звук та його вплив на внутрішнє вухо. Все більше даних свідчить про те, що стимуляція частини внутрішнього вуха, пов’язаної з рівновагою, за допомогою унікального звуку може потенційно покращити рівновагу. Використовуючи мишачу модель і людей, дослідники визначили унікальний звук на частоті 100 Гц як оптимальну частоту.

Як звук стимулює внутрішнє вухо

«Вібрації унікального звуку стимулюють отолітичні органи внутрішнього вуха, які визначають лінійне прискорення і силу тяжіння», — пояснює Като. «Це свідчить про те, що унікальна звукова стимуляція може широко активувати вестибулярний апарат, який відповідає за підтримання рівноваги і просторову орієнтацію».

Щоб перевірити ефективність пристроїв, вони набрали добровільних учасників, які піддавалися впливу унікального звуку. Після стимуляції у них спричиняли заколисування на гойдалці, симуляторі водіння або під час їзди в автомобілі. Для оцінки ефективності стимуляції дослідники використовували постуральний контроль, показники ЕКГ та результати опитувальника для оцінки заколисування.

Вплив унікального звуку перед тим, як потрапити на симулятор водіння, посилював активацію симпатичних нервів. Дослідники виявили, що такі симптоми, як «запаморочення» і «нудота», які часто спостерігаються за морської хвороби, були полегшені.

«Ці результати свідчать про те, що активація симпатичних нервів, які часто порушуються за заколисування, була об’єктивно покращена унікальним звуковим впливом», — сказав Като.

«Ризик для здоров’я від короткочасного впливу нашого унікального звуку мінімальний», — сказав Кагава. «З огляду на те, що рівень стимуляції значно нижчий за стандарти безпеки шуму на робочому місці, очікується, що ця стимуляція буде безпечною при правильному використанні».

Їхні результати вказують на безпечний та ефективний спосіб полегшення морської хвороби, що потенційно може допомогти мільйонам людей, які страждають на неї. Дослідники планують і надалі розвивати технологію з метою практичного застосування в різних ситуаціях під час подорожей, зокрема авіа- та морські подорожі.

Нагадаємо, перше у світі контрольоване дослідження довгострокового впливу вейпінгу на організм виявило «жахливі» результати.