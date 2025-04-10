Как вернуть первоначальный вид севшего свитера

Как спасти сев, который сел и вернуть ему первоначальный вид / © Getty Images

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Если вам знакома, эта ситуация, не торопитесь прощаться с любимой вещью — есть способы вернуть ей первоначальный вид. И об одном из них, довольно простом и быстром, рассказали на странице tina_dehnfjeld.

Большинство свитеров изготовлены из натуральных волокон: шерсти, кашемира, хлопка или их смесей. Под действием горячей воды, трения и агрессивного отжима эти волокна сжимаются, а сама ткань уплотняется. Особенно чувствительны к этому процессу шерстяные вещи, ведь чешуйки на волокнах сцепляются и приводят к усадке.

Метод с кондиционером для белья

Этот способ помогает смягчить волокна и осторожно растянуть вещь до начального размера. Он подходит для свитеров из шерсти, кашемира, хлопка, акрила или их смесей.

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Что понадобится:

Теплая (не горячая!) вода

Кондиционер для белья или детский шампунь 1-2 ст. л

Большие полотенца

Что делать:

Налейте в большую миску или теплую ванну (около 30–35°C) и растворите в ней кондиционер или детский шампунь. Замочите свитер в растворе на 15–30 мин. Это расслабит волокна ткани, сделает их более эластичными. Аккуратно извлеките свитер из воды, не выкручивайте, лишь слегка отожмите лишнюю влагу. Затем заверните его в большое сухое полотенце и осторожно промокните. Разложите свитер на другом сухом полотенце на ровной поверхности (например, на столе). Медленно и деликатно растягивайте ткань по разным направлениям — сначала по ширине, затем по длине. Движения должны быть мягкими и равномерными. Если свитер очень сел, можно использовать иглы или зажимы, чтобы зафиксировать края на полотенце в растянутом положении. Это поможет волокнам «запомнить» нужный размер во время высыхания. Не вешайте свитер — он может растянуться неравномерно. Дайте ему полностью высохнуть в горизонтальном положении, периодически проверяйте форму и при необходимости немного ее корректируя.

Советы:

Если свитер очень сел, повторите процесс несколько раз — с каждым замачиванием ткань будет более податливая.

Не используйте горячую воду — это еще больше уплотняет волокна.

Для особо щекотливых материалов лучше использовать специальные средства для стирки шерсти.

Избегайте сушки у батарей или на солнце, что может испортить текстуру.

Когда возврат невозможен

К сожалению, если свитер подвергся сильному фельдированию (плотному сваливанию волокон), полностью вернуть его форму не удастся. Но не спешите его выбрасывать — из такого материала можно сделать:

Чехлы на чашки или грелки

Игрушки или подушки

Сумки или косметички

Домашние тапочки

Свитер как друг: если о нем заботиться, он согреет и душу, и тело. И даже если он сел, не огорчайтесь — с любовью и терпением его можно вернуть «к жизни». А вместе с ним, любимые воспоминания об уютных днях.