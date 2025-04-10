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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
48
Время на прочтение
2 мин

Как вернуть первоначальный вид севшего свитера

Любимый свитер часто становится частью нашего гардероба на многие сезоны. Но стоит только один раз случайно постирать его при высокой температуре или бросить в сушилку — и он теряет форму, садится и превращается в кукольную версию самого себя.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как спасти сев, который сел и вернуть ему первоначальный вид

Как спасти сев, который сел и вернуть ему первоначальный вид / © Getty Images

Если вам знакома, эта ситуация, не торопитесь прощаться с любимой вещью — есть способы вернуть ей первоначальный вид. И об одном из них, довольно простом и быстром, рассказали на странице tina_dehnfjeld.

Большинство свитеров изготовлены из натуральных волокон: шерсти, кашемира, хлопка или их смесей. Под действием горячей воды, трения и агрессивного отжима эти волокна сжимаются, а сама ткань уплотняется. Особенно чувствительны к этому процессу шерстяные вещи, ведь чешуйки на волокнах сцепляются и приводят к усадке.

Метод с кондиционером для белья

Этот способ помогает смягчить волокна и осторожно растянуть вещь до начального размера. Он подходит для свитеров из шерсти, кашемира, хлопка, акрила или их смесей.

Что понадобится:

  • Теплая (не горячая!) вода

  • Кондиционер для белья или детский шампунь 1-2 ст. л

  • Большие полотенца

Что делать:

  1. Налейте в большую миску или теплую ванну (около 30–35°C) и растворите в ней кондиционер или детский шампунь.

  2. Замочите свитер в растворе на 15–30 мин. Это расслабит волокна ткани, сделает их более эластичными.

  3. Аккуратно извлеките свитер из воды, не выкручивайте, лишь слегка отожмите лишнюю влагу. Затем заверните его в большое сухое полотенце и осторожно промокните.

  4. Разложите свитер на другом сухом полотенце на ровной поверхности (например, на столе). Медленно и деликатно растягивайте ткань по разным направлениям — сначала по ширине, затем по длине. Движения должны быть мягкими и равномерными.

  5. Если свитер очень сел, можно использовать иглы или зажимы, чтобы зафиксировать края на полотенце в растянутом положении. Это поможет волокнам «запомнить» нужный размер во время высыхания.

  6. Не вешайте свитер — он может растянуться неравномерно. Дайте ему полностью высохнуть в горизонтальном положении, периодически проверяйте форму и при необходимости немного ее корректируя.

Советы:

  • Если свитер очень сел, повторите процесс несколько раз — с каждым замачиванием ткань будет более податливая.

  • Не используйте горячую воду — это еще больше уплотняет волокна.

  • Для особо щекотливых материалов лучше использовать специальные средства для стирки шерсти.

  • Избегайте сушки у батарей или на солнце, что может испортить текстуру.

Когда возврат невозможен

К сожалению, если свитер подвергся сильному фельдированию (плотному сваливанию волокон), полностью вернуть его форму не удастся. Но не спешите его выбрасывать — из такого материала можно сделать:

  • Чехлы на чашки или грелки

  • Игрушки или подушки

  • Сумки или косметички

  • Домашние тапочки

Свитер как друг: если о нем заботиться, он согреет и душу, и тело. И даже если он сел, не огорчайтесь — с любовью и терпением его можно вернуть «к жизни». А вместе с ним, любимые воспоминания об уютных днях.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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