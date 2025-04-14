Радослав Сикорский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и его администрация увидят, что Владимир Путин «насмехается над их доброй волей» после ракетного удара России по Сумам.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Reuters.

«Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня больше месяца назад. Отвратительные атаки на Кривой Рог и Сумы — это насмешливый ответ России», — заявил Сикорский по прибытии на встречу министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге.

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Напомним, Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку России по Сумам, в результате которой погибли 34 человека. Американский лидер назвал это «ужасающей ошибкой».

«Я думаю, это ужасно. Мне сказали, что они ошиблись. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся война — это ужасная вещь», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по дороге в Вашингтон.

13 апреля российские войска нанесли мощный ракетный удар по центру Сум, города, расположенного в 50 километрах от границы с Россией.

Это нападение, которое произошло в Вербное воскресенье, унесло жизни, по меньшей мере, 34 человек, в том числе двоих детей, и оставил десятки раненых.