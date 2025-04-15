"Прилетел ответ": Украина отомстила за мирных жителей Сум

ВСУ поразили базу 448-й ракетной бригады РФ в Курской области, обстреливавшей Сумы / © ГСЧС Украины

Реклама

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ, которая 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Об этом сообщили в Генштабе.

Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины в координации с другими составляющими Сил обороны.

Реклама

Целью стали объекты в Курской области, напрямую связанные с военными преступниками, принимавшими участие в атаках на мирное население Украины.

В частности, был поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских захватчиков. После удара зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Каждое российское подразделение, которое обстреливает украинские города, будет установлено и будет отвечать за преступления против гражданского населения.

В командовании отмечают, что целенаправленная и системная боевая работа по военным объектам РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в результате вражеской атаки оккупантов на Сумы погибли 35 человек и 125 раненых.