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- Украина
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"Прилетел ответ": Украина отомстила за мирных жителей Сум
Результаты поражения уточняются.
Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ, которая 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.
Об этом сообщили в Генштабе.
Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины в координации с другими составляющими Сил обороны.
Целью стали объекты в Курской области, напрямую связанные с военными преступниками, принимавшими участие в атаках на мирное население Украины.
В частности, был поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских захватчиков. После удара зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.
Каждое российское подразделение, которое обстреливает украинские города, будет установлено и будет отвечать за преступления против гражданского населения.
В командовании отмечают, что целенаправленная и системная боевая работа по военным объектам РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.
Напомним, в результате вражеской атаки оккупантов на Сумы погибли 35 человек и 125 раненых.