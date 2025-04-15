Залізний купол для України: що заважає створити ППО власного виробництва

ЗРК Patriot / Ілюстративне фото / © соцмережі

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Україна може створити власні сучасні комплекси протиповітряної оборони, але для цього наразі бракує виробничих потужностей.

Таку думку висловив майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман в інтерв’ю Radio NV.

«Технології найсучасніші, яких у нас немає, не потрібні. Що таке ЗРК? Це радіолокаційна станція, яка спостерігає за ціллю. Це пускова установка з ракетами, які або мають головку самонаведення, або влучають у ціль безпосередньо по сигналу від радіолокаційної станції», — пояснив експерт.

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На його думку, Україна може взяти за основу радянські зенітно-ракетні комплекси «Бук», які досі є на озброєнні та здатні відстежувати і збивати повітряні цілі на дальності до 100 км.

«Питання — де брати для них ракети. Ми вже зробили такий гібрид для „Буків“, адаптувати їх не дуже складно було. Ну, складно, але не так, що майже неможливо. Адаптували західні ракети, і зараз цей комплекс працює. Я думаю, що на базі таких комплексів має розроблятися наш, уже безпосередньо вітчизняний комплекс. Ми це можемо зробити. Нам не вистачає фінансування на цей проєкт, бо там багато чого коштовного є. І нам бракує виробничих можливостей», — додав Гетьман.

Але поки Україна нарощуватиме потужності свого ВПК, необхідні компоненти можна було б купувати за кордоном, вважає Олексій Гетьман.

Нагадаємо, Україна працює над розробкою власного комплексу ППО Patriot. Київ веде переговори щодо часткової локалізації виробництва з іншими країнами.