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Залізний купол для України: що заважає створити ППО власного виробництва
На думку Олексія Гетьмана, основою майбутніх розробок українських ЗРК можуть стати старі радянські «Буки».
Україна може створити власні сучасні комплекси протиповітряної оборони, але для цього наразі бракує виробничих потужностей.
Таку думку висловив майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман в інтерв’ю Radio NV.
«Технології найсучасніші, яких у нас немає, не потрібні. Що таке ЗРК? Це радіолокаційна станція, яка спостерігає за ціллю. Це пускова установка з ракетами, які або мають головку самонаведення, або влучають у ціль безпосередньо по сигналу від радіолокаційної станції», — пояснив експерт.
На його думку, Україна може взяти за основу радянські зенітно-ракетні комплекси «Бук», які досі є на озброєнні та здатні відстежувати і збивати повітряні цілі на дальності до 100 км.
«Питання — де брати для них ракети. Ми вже зробили такий гібрид для „Буків“, адаптувати їх не дуже складно було. Ну, складно, але не так, що майже неможливо. Адаптували західні ракети, і зараз цей комплекс працює. Я думаю, що на базі таких комплексів має розроблятися наш, уже безпосередньо вітчизняний комплекс. Ми це можемо зробити. Нам не вистачає фінансування на цей проєкт, бо там багато чого коштовного є. І нам бракує виробничих можливостей», — додав Гетьман.
Але поки Україна нарощуватиме потужності свого ВПК, необхідні компоненти можна було б купувати за кордоном, вважає Олексій Гетьман.
Нагадаємо, Україна працює над розробкою власного комплексу ППО Patriot. Київ веде переговори щодо часткової локалізації виробництва з іншими країнами.