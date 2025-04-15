Втрати армії РФ / © Associated Press

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Втрати російських військ 2025 року вже перевищують рівень 2024-го і 2023-го.

Про це заявив військовий експерт Андрій Лакійчук в ефірі FreeДом.

За його словами, нинішні бойові дії на Донеччині, зокрема в районі Покровська, стали для армії рф ще більш виснажливими.

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“Пам’ятаєте, про Бахмут говорили, що це російська “м’ясорубка”. Авдіївка — це теж, виявляється, не “м’ясорубка” для росіян. Зараз Покровськ їм здасться справжньою “м’ясорубкою””, — наголосив він.

Експерт підкреслив, що РФ не встигає поповнювати лави армії навіть за умов активної мобілізації та матеріального стимулювання.

“І кількість знищених росіян не компенсується призовом і набором, а також тим, скільки вони платять особовому складу, мобілізованому, щоб поповнити лави російської армії”, — додав він.

За оцінкою Лакійчука, саме ці втрати заважають Росії накопичити достатньо сил для масштабного наступу влітку чи восени цього року.

“І коли зараз ми говоримо про спроби росіян почати наступ на Сумському напрямку, на Харківському, на Куп’янському напрямку, — це все робота з тими силами й резервами, які в них є. Нових не додається. На кожному напрямку росіяни несуть великі, іноді — величезні втрати. Сили оборони України знайшли золоту середину для знищення противника. І, звісно, левова частка в цьому успіху — це мужність і стійкість українських захисників”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня ЗСУ знищили 935 160 солдатів армії Російської Федерації.