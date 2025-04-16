Какой будет погода в ближайшие дни и чего ожидать Пасху

Весна / © unsplash.com

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В четверг, 17 апреля, в Украине ожидается идеальная весенняя погода для активной подготовки к Пасхе. Антициклон обеспечит сухие и солнечные условия на всей территории страны. Такая синоптическая ситуация создает отличные условия для уборки, мытья окон, подготовки подворья и всего, что связано с предпасхальным введением строя.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

Температурный фон будет очень удобен. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+24°C. Только в прибрежных районах будет немного прохладнее — около +16…+19°C. В целом по стране будет тепло, весенне и светло.

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Ветер преимущественно южный. На Правобережье он будет порывистым, а на Левобережье умеренным, поэтому местами будет ощущаться легкий весенний ветерок.

В Киеве 17 апреля ожидается солнечная, теплая и сухая погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20…+22 градуса. Однако следует учитывать порывы южного ветра, которые останутся ощутимыми.

Внимание: 16 и 17 апреля продолжаются магнитные бури, поэтому метеозависимым людям, а также работающим с техникой следует быть внимательнее к своему самочувствию, состоянию гаджетов и компьютеров. Не давайте бурям повлиять на ваше настроение или здоровье.

Пасха в Украине будет теплой и солнечной, что лишь придает хорошее настроение к подготовке. Используйте эту погоду с пользой — и для дома, и для души.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине резко изменится.