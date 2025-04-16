Курс валют на 17 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 17 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 4 копейки и составляет 41,21 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,21 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро - 45,82 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 10,89 (+1 коп.)

Напомним, курс валют продолжает создавать сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару — спрос на него снижается.

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