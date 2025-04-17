Массированная атака по Днепру: количество погибших увеличилось

Последствия атаки

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Оккупанты несколькими волнами «Шахедов» атаковали Днепр. В городе раздалось более 10 мощных взрывов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Россияне унесли жизни 3 человек, среди них — 1 ребенок. Предварительно ранения получили 28 человек, из них четыре ребенка», — говорится в сообщении.

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Повреждения также получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

Спасатели на месте удара

Из-за атаки БПЛА в городе возникло несколько пожаров. Все они ликвидированы.

Ранее в ОВА сообщили, что погибли две женщины, пострадавших по состоянию на ночь было 28 человек. Среди них трое детей. Кроме девятимесячной девочки, парни 6 и 11 лет. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставлены пять человек, им оказывают медпомощь. По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий ударов.