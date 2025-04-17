Массовый удар по Днепру: количество погибших выросло

Массовый удар по Днепру / © Суспільне

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В результате массированной атаки РФ по Днепру поздно вечером, 16 апреля, погибла еще одна женщина. Таким образом в городе уже два погибших от последнего удара.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Еще одна погибла в Днепре. Это женщина старшего возраста», — пишет глава ОВА.

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К моменту публикации новости известно о 16 пострадавших. Среди них — трое детей.

«Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет. Они находятся в удовлетворительном состоянии. В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь», — отметил Лысак.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников по Днепру погибла молодая девушка.