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- Украина
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Массовый удар по Днепру: количество погибших выросло
В Днепре — двое погибших и 16 пострадавших в результате удара «Шахедами».
В результате массированной атаки РФ по Днепру поздно вечером, 16 апреля, погибла еще одна женщина. Таким образом в городе уже два погибших от последнего удара.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Еще одна погибла в Днепре. Это женщина старшего возраста», — пишет глава ОВА.
К моменту публикации новости известно о 16 пострадавших. Среди них — трое детей.
«Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет. Они находятся в удовлетворительном состоянии. В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь», — отметил Лысак.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников по Днепру погибла молодая девушка.