Последствия атаки на Днепр / Фото: Telegram-канал ХДнепр

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В Днепре после массированной атаки «Шахедами» есть повреждения у здания городского совета.

Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

«П**ры снова завтра сделают заявление, что убили кучу „нацистов“. Дедушка, обещавший „окончить войну за 24 часа“ и сделать в секторе Газа гольф-клуб, будет сидеть и молчать, как обос***ный», — пишет Филатов.

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По его словам, на самом деле россияне снова развалили многие гражданские здания и влупили «Шахедом» по мэрии. Однако не попали. Прилет произошел в 100 метрах от нее, рядом с памятником Александру Полю.

«Ну и тоже развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что, кроме женской одежды, там не было ни одного солдата НАТО», — с сарказмом отметил мэр.

Напомним, что в результате атаки российских беспилотников по Днепру погибла молодая девушка, еще семь человек пострадали. Трое пострадавших из-за атаки дронами на Днепр госпитализированы. Это ребята 16, 18 и 20 лет. Также среди пострадавших от обстрела Днепра — 9-месячная девочка.