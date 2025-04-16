Наслідки атаки на Дніпро / Фото: Telegram-канал ХДніпро

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У Дніпрі після масованої атаки «Шахедами» є пошкодження поблизу будівлі міської ради.

Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

«П**ри знову завтра зроблять заяву, що вбили купу „нацистів“. Дідусь, що обіцяв „закінчити війну за 24 години“ та зробити в секторі Газа гольф-клуб, буде сидіти та мовчати, як об**раний», — пише Філатов.

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За його словами, насправді росіяни знову розвалили багато цивільних будівель та вгатили «Шахедом» по мерії. Проте не влучили. Приліт стався за 100 метрів від неї, поруч з памʼятником Олександру Полю.

«Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО», — з сарказмом зазначив мер.

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських безпілотників по Дніпру загинула молода дівчина, ще семеро людей постраждали. Троє постраждалих через атаку дронами на Дніпро госпіталізовані. Це хлопці 16, 18 та 20 років. Також серед постраждалих від обстрілу Дніпра — 9-місячна дівчинка.