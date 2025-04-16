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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
682
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Дніпро у вогні після масованої атаки РФ: є постраждалі діти — всі деталі (фото)

Росіяни завдали масованого удару «Шахедами» по місту Дніпро.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Пожежа у Дніпрі після вибухів

Пожежа у Дніпрі після вибухів

У Дніпрі після атаки російських «Шахедів» пізно ввечері 16 квітня сталося кілька пожеж.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пошкоджені житлові будинки. Всі дані уточнюємо», — сказав голова ОВА.

За попередньою інформацією, поранено двоє дітей.

«Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про „знищення офіцерів НАТО“. По факту ж знову терор цивільного населення у Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо діти», — додав дещо пізніше Лисак.

У місцевих пабліках пишуть, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло.

Наслідки атаки на Дніпро / Фото: Telegram-канал ХДніпро

Наслідки атаки на Дніпро / Фото: Telegram-канал ХДніпро

Зазначається, що після вибухів у різних районах міста видно задимлення, палає стоянка автівок та вибито вікна в будинках.

Наслідки атаки на Дніпро / Фото: Telegram-канал ХДніпро

Наслідки атаки на Дніпро / Фото: Telegram-канал ХДніпро

Нагадаємо, що сьогодні Росія також завдала ракетного удару по Ізюму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
682
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