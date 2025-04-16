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Дніпро у вогні після масованої атаки РФ: є постраждалі діти — всі деталі (фото)
Росіяни завдали масованого удару «Шахедами» по місту Дніпро.
У Дніпрі після атаки російських «Шахедів» пізно ввечері 16 квітня сталося кілька пожеж.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Пошкоджені житлові будинки. Всі дані уточнюємо», — сказав голова ОВА.
За попередньою інформацією, поранено двоє дітей.
«Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про „знищення офіцерів НАТО“. По факту ж знову терор цивільного населення у Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо діти», — додав дещо пізніше Лисак.
У місцевих пабліках пишуть, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло.
Зазначається, що після вибухів у різних районах міста видно задимлення, палає стоянка автівок та вибито вікна в будинках.
Нагадаємо, що сьогодні Росія також завдала ракетного удару по Ізюму.