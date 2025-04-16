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Росія завдала ракетного удару по Ізюму: є постраждалі
Внаслідок російської атаки пошкоджено приватний будинок.
Увечері 16 квітня російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Двоє людей постраждало.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу», — написав він.
Також внаслідок російської атаки пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, раніше на Харківщині внаслідок російського обстрілу був знищений ліцей, розташований всього за 18 км від кордону з РФ.