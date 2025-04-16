Наслідки ракетного удару по Сумах 13 квітня / © ДСНС

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Терористичний удар російської армії по місту Суми 13 квітня, який призвів до загибелі 35 мирних мешканців, не був помилкою наведення. Про це свідчить застосування росіянами ракети з касетними боєприпасами.

На цьому наголосив військовий аналітик Майкл Кларк в коментарі Sky News.

Він нагадав, що під час цього удару одна ракета впала на будівлю університету, а інша вибухнула над землею, розкинувши касетні бомби приблизно на 100 метрів.

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«Вони створені для того, щоб убити та поранити якомога більше людей», — зауважив Кларк, назвавши застосування касетних боєприпасів у цивільних районах явним воєнним злочином.

«Якщо там була військова ціль — а це все ще не підтверджено — росіяни не намагалися обмежити шкоду. Це точно не була помилка наведення», — наголосив військовий аналітик.

За його словами, російська військова стратегія припускає, що цивільне населення в зоні війни є «частиною проблеми».

«Він [Путін] говорить світові, що їх не хвилює кількість руйнувань, завданих Україні. Він намагається сказати українцям, що далі буде гірше», — пояснив Майкл Кларк.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на удар Росії по Сумах, заявивши, що росіяни зробили помилку.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников назвав три мети, які переслідує кремлівський режим такими терористичними ударами по мирних мешканцях в українських містах.