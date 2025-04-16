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Історик сказав, що для України є перемогою у війні
Росія має втратити інтерес воювати проти українців.
Для України перемогою є збереження державності. Треба розуміти, що ця війна надовго.
Про це в ефірі “КИЇВ24” розповів історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.
Україні важливо, додає історик, вийти з середовища вразливості. Нам потрібна безпека.
“Треба у перемогу вірити. Але треба розуміти, що вона не буде цього року чи наступного. Це буде дуже довгий процес”, — констатував фахівець.
Як наголошує Грицак, перемога для нас дуже проста: довести Росію до такого стану, коли вона не захоче воювати проти нас.
Раніше йшлося про те, що перемога у війні проти Росії можлива лише за умови створення міжнародної коаліції, подібної до антигітлерівського альянсу у часи Другої світової війни.