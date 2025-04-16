Историк сказал, что для Украины является победой в войне

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Для Украины победой является сохранение государственности. Следует понимать, что эта война надолго.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Украине важно, добавляет историк, выйти из среды уязвимости. Нам нужна безопасность.

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"Надо в победу верить. Но надо понимать, что она не будет в этом году или в следующем. Это будет очень долгий процесс", — констатировал специалист.

Как отмечает Грицак, победа для нас очень проста: довести Россию до такого состояния, когда она не захочет воевать против нас.

Ранее говорилось, что победа в войне против России возможна только при условии создания международной коалиции, подобной антигитлеровскому альянсу во времена Второй мировой войны.