Трамп хочет победы России в войне против Украины — The Atlantic

Последние заявления Трампа свидетельствуют не только о безразличии к кровопролитию, но и о готовности способствовать победе России.

Позиция Дональда Трампа по отношению к российско-украинской войне становится все более пророссийской.

Об этом пишет американское издание The Atlantic, анализируя его последние заявления.

Как отмечают журналисты, ранее Трамп маскировал свою поддержку России под изоляционистскую риторику – якобы он просто не хочет, чтобы США тратили деньги на зарубежные войны. Однако теперь становится очевидным, что его настоящая цель – победа России.

Трамп намекнул на возможную отмену временной защиты для украинских беженцев в США. Он также заявил, что не поддерживает усиление противовоздушной обороны Украины, поскольку, по его словам, Киев должен быть готов к уступкам.

"Потому что я должен знать, что они хотят договориться", – объяснил он.

Риторика "хорошая Россия, плохая Украина" стала основой его новой политики. Трамп прямо говорит о необходимости заставить Киев понести еще большие потери, чтобы прекратить войну на условиях Москвы.

Его сторонники, в частности Илон Маск, также подхватывают этот нарратив. Например, Маск призвал ввести санкции против украинских "олигархов", повторяя тезисы российской пропаганды.

Издание делает вывод: позиция Трампа уже перешла границу нейтралитета. Если такая позиция приобретает популярность среди сторонников Трампа, то есть все основания предполагать, что она будет официально закреплена его будущей политикой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором извинился за ситуацию, возникшую во время их встречи в Белом доме.

Читайте также: