Трамп хоче перемоги Росії у війні проти України – The Atlantic

Останні заяви Трампа свідчать не лише про байдужість до кровопролиття, але й про готовність сприяти перемозі Росії.

Позиція Дональда Трампа щодо російсько-української війни стає все більш проросійською.

Про це пише американське видання The Atlantic, аналізуючи його останні заяви.

Як зазначають журналісти, раніше Трамп маскував свою підтримку Росії під ізоляціоністську риторику – нібито він просто не хоче, щоб США витрачали гроші на закордонні війни. Однак тепер стає очевидно, що його справжня мета – перемога Росії.

Трамп натякнув на можливе скасування тимчасового захисту для українських біженців у США. Він також заявив, що не підтримує посилення протиповітряної оборони України, оскільки, за його словами, Київ має бути готовий до поступок.

"Тому що я повинен знати, що вони хочуть домовитися", – пояснив він.

Риторика “хороша Росія, погана Україна” стала основою його нової політики. Трамп чітко говорить про необхідність змусити Київ зазнати ще більших втрат, щоб припинити війну на умовах Москви.

Його прихильники, зокрема Ілон Маск, також підхоплюють цей наратив. Наприклад, Маск закликав запровадити санкції проти українських “олігархів”, повторюючи тези російської пропаганди.

Видання робить висновок: позиція Трампа вже перетнула межу нейтралітету. Якщо така позиція набуває популярності серед прихильників Трампа, то є всі підстави припускати, що вона буде офіційно закріплена його майбутньою політикою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав лист президенту США Дональду Трампу, в якому перепросив за ситуацію, що виникла під час їхньої зустрічі в Білому домі.

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