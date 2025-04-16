В Киеве вернули крест на фронтон Троицкой церкви: почему это важно

Рабочий возвращает крест на фронтон церкви / © ТСН

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На фронтон надвратной Троицкой церкви в Лавре после многолетней реставрации вернули двухсотлетний крест. Его сняли еще в 2019 году и с тех пор реставрировали.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Реставрация Троицкой надвратной церкви началась в 2019 году. В это время крест с фронтона и сняли, но тогда успели только крышу отремонтировать. Началась полномасштабная война, стало не до ремонтов и только сейчас, в 2025 году, нашлись меценаты, оплатившие реставрацию и крест вернувшийся на Троицкую надвратную церковь.

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© ТСН

Есть еще другой вход в лаврский заповедник, так называемые экономические ворота. Баня здешней церкви без креста до сих пор. Полтора месяца назад его сняли спасатели, потому что он наклонился.

Десятки металлических шаров от «Шахедов» работники лаврского музея находят прямо на территории. Именно российские атаки тогда назвали главной причиной проблем с крестом: вражеские дроны сбивают над Днепром, старые здания не выдерживают взрывных волн. Директор заповедника Максим Остапенко говорит, что крест, который тогда сняли с купола, уже отреставрирован.

Дата публикации 12:31, 16.04.25 Количество просмотров 21 ТСН новости День 16 апреля. Взрывы в Херсоне! Число погибших в Кривом Роге выросло!

Настоятель Лавры владыка Авраамий, митрополит ВТО – доволен. Говорит — то, что удалось столь важное дело сделать на страстной неделе — очень хороший знак.

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