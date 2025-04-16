У Києві повернули хрест на фронтон Троїцької церкви: чому це важливо

Робітник повертає хрест на фронтон церкви / © ТСН

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На фронтон надбрамної Троїцької церкви в Лаврі після кількарічної реставрації повернули двохсотлітній хрест. Його зняли ще у 2019 році і відтоді — реставрували.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Реставрація Троїцької надбрамної церкви почалася у 2019 році. Саме тоді хрест з фронтону і зняли, але тоді встигли тільки дах відремонтувати. Почалася повномасштабна війна, стало не до ремонтів і тільки зараз, у 2025, знайшлися меценати, що оплатили реставрацію і хрест повернувся на Троїцьку надбрамну церкву.

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© ТСН

Є ще інший вхід до лаврського заповідника, так звані економічні ворота. Баня тутешньої церкви — без хреста досі. Півтора місяці тому його зняли рятувальники, бо він похилився.

Десятки металевих кульок від «Шахедів» працівники лаврського музею — знаходять просто на території. Саме російські атаки тоді назвали головною причиною проблем з хрестом: ворожі дрони збивають над Дніпром, старі будівлі — не витримують вибухових хвиль. Директор заповідника Максим Остапенко каже — хрест, що тоді зняли з куполу, вже відреставровано.

Дата публікації 12:31, 16.04.25 Кількість переглядів 15 ТСН новини День 16 квітня. Вибухи у Херсоні! Кількість загиблих у Кривому Розі зросла!

Настоятель Лаври владика Авраамій, митрополит ПЦУ — задоволений. Каже — те, що вдалося таку важливу справу зробити на страсному тижні — дуже гарний знак.

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