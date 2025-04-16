"Далі буде гірше": британський експерт про мету ударів по Сумах і Кривому Рогу

Удар по Сумах

Реклама

Своїми жахливими ударами по України (як це було днями у Сумах і Кривому Розі) Путін хоче сказати світові та українцям, що далі буде ще гірше.

Таку думку висловив британський військовий аналітик Майкл Кларк, передає Sky News.

«Путін каже світові, що їх не хвилює кількість руйнувань, завданих Україні. Він намагається сказати українцям, що далі буде гірше», — зазначає аналітик.

Реклама

Російське мислення про війну припускає, що цивільне населення в зоні війни є частиною проблеми, тоді як Захід бачить різницю між цивільним населенням і солдатами, каже Кларк.

Експерт нагадав, що у Сумах одна ракета впала на будівлю університету, а інша вибухнула над землею, розкинувши касетні бомби приблизно на 100 метрів.

«Вони створені для того, щоб убити та поранити якомога більше людей. Це — військовий злочин», — зазначив він і нагадав, що використання касетних бомб є «повністю незаконним» в цивільних районах.

«Росіяни не намагалися обмежити шкоду. Це точно не була помилка націлювання», — говорить Кларк у відповідь на коментар Трампа, який заявив, що росіяни помилилися, коли вдарили по Сумах.

Нагадаємо, що у результаті ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей.

Внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули 20 людей, серед них дев’ятеро дітей.