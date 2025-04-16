"Дальше будет хуже": британский эксперт о целях ударов по Сумам и Кривому Рогу

Удар по Сумам

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Своими ужасными ударами по Украине (как это было на днях в Сумах и Кривом Роге) Путин хочет сказать миру и украинцам, что дальше будет еще хуже.

Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк, передает Sky News.

«Путин говорит миру, что их не волнует количество разрушений, причиненных Украине. Он пытается сказать украинцам, что дальше будет хуже», — отмечает аналитик.

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Российское мышление о войне предполагает, что гражданское население в зоне войны является частью проблемы, в то время как Запад видит разницу между гражданским населением и солдатами, говорит Кларк.

Эксперт напомнил, что в Сумах одна ракета упала на здание университета, а другая разразилась над землей, раскинув кассетные бомбы примерно на 100 метров.

«Они созданы для того, чтобы убить и ранить как можно больше людей. Это военное преступление», — отметил он и напомнил, что использование кассетных бомб является «полностью незаконным» в гражданских районах.

«Россияне не пытались ограничить вред. Это точно не была ошибка таргетинга», — говорит Кларк в ответ на комментарий Трампа, заявивший, что россияне ошиблись, когда ударили по Сумам.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей.

В результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли 20 человек, среди них девять детей.