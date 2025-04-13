Підготовка до наступу на Суми: Портников назвав три мети російського терору

Віталій Портников назвав мету терористичних ударів РФ / © ТСН.ua

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Терористична атака проти цивільного населення, яку здійснила російська армія ракетним ударом по Сумах, відповідає планам Кремля та уявленню президента держави-агресорки Володимира Путіна про реальність.

Український журналіст Віталій Портников назвав три мети, які переслідує цим терором кремлівський режим.

«Важливою метою таких атак є залякування цивільного населення України. Нагадування українцям, що тільки капітуляція може припинити ракетні обстріли їхньої землі. Що ніяка армія їх не захистить, тому що армія може стримувати російські війська і не давати їм можливості окупувати нові українські землі. А от ракетні удари не стримає ніхто», — зауважив він.

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На думку журналіста, у Кремлі намагаються продемонструвати, що такі ракетні удари будуть продовжуватися, доки у Києві не відмовляться від української державності і погодяться на приєднання до складу Росії.

«Друга мета ꟷ це дестабілізація настроїв у самому українському суспільстві. Щоб ті, хто усвідомлює необхідність опору, конфліктували з тими, хто говорить: «Не має значення, який прапор над моїм будинком, тільки щоб припинилися ракетні обстріли», — вважає Портников.

За його словами, президент Російської Федерації вважає українців нелояльним населенням, яке потрібно вигнати з рідної землі, щоб вони звільнили місце для лояльного населення, для росіян.

Підготовка до наступу на Суми?

На думку журналіста, Путін також може переслідувати військову мету — спробувати окупувати ще одну частину української території, де можна буде провести фіктивні референдуми.

«Сумська область — це один з очевидних кандидатів Кремля на створення такої фікції. А отже, бомбардування Сум може бути підготовкою до такого російського наступу», — зауважив Портников.

При цьому він зауважив, що, якщо у Кремлі усвідомлюють безперспективність такого наступу для окупації, то росіяни можуть використати його для створення «буферної зони», щоб полегшити задачу тим, хто обговорює варіанти поділу української території на різні зони контролю між різними арміями.

«Це також може бути метою Путіна, яку він, до речі, холоднокровно презентуватиме американським учасникам перемовин», — підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, за оперативними даними ГУР Міноборони, два балістичні удари по місту були завдані ракетами типу «Іскандер-М» / KN-23, випущеними із території Воронезької та Курської областей РФ.