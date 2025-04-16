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ТСН у соціальних мережах

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Угода про копалини: стали відомі терміни підписання

У Мінекономіки запевнили, що в угоді не йдеться про якісь конкретні цифри, тим більше — про борг України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Угода про корисні копалини

Угода про корисні копалини / © ТСН

Заступник міністра економіки Тарас Качка припустив, що Україна та США можуть підписати меморандум про корисні копалини найближчими днями.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Цього тижня ми хочемо підбити певний проміжний результат, просто зафіксувати спільною заявою, меморандумом про наміри — відобразити на письмі прогрес. Ми розраховуємо, що навіть сьогодні, можливо, якийсь документ буде підписаний», — зазначив він.

Проте одразу уточнив, що «роботи ще багато».

«Тому остаточного тексту угоди цього тижня ще не буде. Роботи багато, адже ідеї, які були закладені в угоду з боку США, потрібно доопрацювати, щоб вони стали реалістичними та гармонійними», — додав Качка.

Також він спростував інформацію від Bloomberg, що в угоді йдеться про борг України Сполученим Штатам за надану допомогу.

«В рамках угоди ми не ведемо жодних розмов про цифри… Це не виплата, не жоден борг, це віра в наше майбутнє», — каже заступник міністра.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, на якому етапі перебуває економічна угода зі США.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила про «суттєвий прогрес» у роботі над угодою про корисні копалини зі США.

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