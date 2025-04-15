ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
650
Час на прочитання
2 хв

США примушують Україну до підписання сумнівної угоди — експерт

Запропонована американцями угода викликає побоювання щодо можливих маніпуляцій з боку США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Угода про корисні копалини

Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

Сполучені штати Америки намагатимуться примусити Україну підписати угоду, яка викликає серйозні сумніви щодо її змісту та функціоналу і може бути підставою для маніпуляцій.

Про це розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі «КИЇВ24».

«Я думаю, що нас будуть примушувати підписати в першу чергу угоду, яка має досить сумнівну природу і сумнівні функціонали. Тому що насправді я нагадаю, від самого початку угода про використання рідкісноземельних металів була одним із пунктів того мирного плану, який Володимир Зеленський повіз у вересні [2024 року — ред.], з яким ознайомлював і президента Джо Байдена, і на той момент ще кандидата в президенти Трампа. І там був перелік тих вимог, як можна, чи, вірніше, тих пунктів, які можна розцінювати, як вихід України на мирні домовленості із Російською Федерацією», — зазначив експерт.

Але, на думку Шлінчака, проблема полягає в тому, що із цього переліку взяли до уваги лише один пункт, що дуже схоже на тактику Путіна.

«Це дуже насправді нагадує, що Трамп в деяких моментах копіює дії Путіна. Я дуже добре пам’ятаю, як після того, як були ухвалені Мінські домовленості, Путін також із тих Мінських домовленостей вихоплював один із пунктів і цим пунктом вправно маніпулював. Тому тут аналогії ті ж самі, підходи десь досить близькі. І в цьому випадку, звичайно, сидіти та спостерігати, як тебе втоптують в багнюку, не дуже виходить», — пояснив Віктор Шлінчак.

Нагадаємо, за словами міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної, українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie