Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

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Сполучені штати Америки намагатимуться примусити Україну підписати угоду, яка викликає серйозні сумніви щодо її змісту та функціоналу і може бути підставою для маніпуляцій.

Про це розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі «КИЇВ24».

«Я думаю, що нас будуть примушувати підписати в першу чергу угоду, яка має досить сумнівну природу і сумнівні функціонали. Тому що насправді я нагадаю, від самого початку угода про використання рідкісноземельних металів була одним із пунктів того мирного плану, який Володимир Зеленський повіз у вересні [2024 року — ред.], з яким ознайомлював і президента Джо Байдена, і на той момент ще кандидата в президенти Трампа. І там був перелік тих вимог, як можна, чи, вірніше, тих пунктів, які можна розцінювати, як вихід України на мирні домовленості із Російською Федерацією», — зазначив експерт.

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Але, на думку Шлінчака, проблема полягає в тому, що із цього переліку взяли до уваги лише один пункт, що дуже схоже на тактику Путіна.

«Це дуже насправді нагадує, що Трамп в деяких моментах копіює дії Путіна. Я дуже добре пам’ятаю, як після того, як були ухвалені Мінські домовленості, Путін також із тих Мінських домовленостей вихоплював один із пунктів і цим пунктом вправно маніпулював. Тому тут аналогії ті ж самі, підходи десь досить близькі. І в цьому випадку, звичайно, сидіти та спостерігати, як тебе втоптують в багнюку, не дуже виходить», — пояснив Віктор Шлінчак.

Нагадаємо, за словами міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної, українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.