Угода про корисні копалини: Стефанішина повідомила, на якому етапі перемовини

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина / © Getty Images

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Українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на слова віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиноъ.

«Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення», — сказала вона в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.

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«Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори, доки, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно», — додала вона.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Нагадаємо, 1 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди працюють над новим «драфтом» угоди про корисні копалини. Глава держави зазначив, що питання НАТО в цій угоді немає. Водночас наголосив, що угода не може йти всупереч майбутньому України в ЄС.