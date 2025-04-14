Що відомо про стан постраждалих від російської атаки по Сумах

Лікарня / © pixabay.com

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Після російського удару балістикою по Сумах, який стався 13 квітня, на лікуванні знаходяться 38 осіб.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

«Зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей — у важкому стані, зокрема три дитини. Робиться все, щоб допомогти максимально. Лише від учорашнього удару загинули 34 людини, а 119 поранені. На жаль, двоє дітей загинули, ще 15 поранені», — йдеться у повідомленні.

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За його словами, з початку квітня Росія застосувала понад 2800 бомб та 1400 дронів. Президент закликав до санкцій проти фінансистів війни, щоб зупинити терор.

«Тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину. Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне — саме так справедливо. Дякую всім у світі, хто це розуміє й допомагає нашому захисту», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що13 квітня росіяни вгатили по Сумах. У результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей. Поліція оприлюднила кадри наслідків (відео 18+).