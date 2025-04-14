Під час атаки на Суми росіяни вбили двох студенток: що про них відомо

Студентки Дарія Лобода та Світлана Штепа / © Instagram-сторінка Надії Таборовець

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Через ракетну атаку на Суми 13 квітня загинули дві студентки Сумського державного університету — Світлана Штепа та Дарія Лобода. Під час ударів одна з ракет влучила по цьому закладу освіти, інша — розірвалась над вулицею.

Про це повідомив Студентський ректорат Сумського державного університету розповів.

Серед загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по Сумах опинилися дві студентки навчально-наукового медичного інституту — Світлана Штепа та Дарія Лобода.

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Лобода загинула у віці 19 років. Вона була єдиною дитиною в сім’ї. Дівчина родом із Прилук і два роки навчалася там у медичному коледжі на фельдшера. 2023 року Дарія вирушила на навчання до медичного університету до Сум.

Під час навчання у Прилуках дівчина головою студентського самоврядування. Її пригадують як дуже старанну, активну, товариську, відповідальну студентку.

«Вона брала участь у всіх заходах, в усіх постановах, займалася волонтерством, допомагала плести сітки для військових. Тобто всюди Даша була. За два роки навчання проявилася ну як дуже талановита студентка», — розповіла директорка медичного коледжу Тетяна Котляр.

«Ви були, є і залишитеся у моєму серці назавжди. Такі світлі, добрі, справжні… Кожна з вас — мов промінь сонця в похмурий день, мов весняний вітерець, що несе надію. Я вдячна за всі миті, за сміх до сліз, за мовчання, в якому було все зрозуміло, за підтримку, що зігрівала краще за будь-яку ковдру. Ви — мої хмаринки: тендітні, вільні, але завжди поруч, навіть якщо зараз вас немає поруч фізично…» — написала в Instagram подруга загиблих дівчат Надія Таборовець.

Студентки Дарія Лобода та Світлана Штепа / © Instagram-сторінка Надії Таборовець

Нагадаємо, через ракетний удар по Сумах 13 квітня загинули 34 людини, ще 119 осіб отримали поранення.