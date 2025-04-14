- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1834
- Час на прочитання
- 2 хв
Під час атаки на Суми росіяни вбили двох студенток: що про них відомо
Дарія Лобода та Світлана Штепа навчалися на медиків. 13 квітня їхнє життя обірвалося через російську атаку.
Через ракетну атаку на Суми 13 квітня загинули дві студентки Сумського державного університету — Світлана Штепа та Дарія Лобода. Під час ударів одна з ракет влучила по цьому закладу освіти, інша — розірвалась над вулицею.
Про це повідомив Студентський ректорат Сумського державного університету розповів.
Серед загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по Сумах опинилися дві студентки навчально-наукового медичного інституту — Світлана Штепа та Дарія Лобода.
Лобода загинула у віці 19 років. Вона була єдиною дитиною в сім’ї. Дівчина родом із Прилук і два роки навчалася там у медичному коледжі на фельдшера. 2023 року Дарія вирушила на навчання до медичного університету до Сум.
Під час навчання у Прилуках дівчина головою студентського самоврядування. Її пригадують як дуже старанну, активну, товариську, відповідальну студентку.
«Вона брала участь у всіх заходах, в усіх постановах, займалася волонтерством, допомагала плести сітки для військових. Тобто всюди Даша була. За два роки навчання проявилася ну як дуже талановита студентка», — розповіла директорка медичного коледжу Тетяна Котляр.
«Ви були, є і залишитеся у моєму серці назавжди. Такі світлі, добрі, справжні… Кожна з вас — мов промінь сонця в похмурий день, мов весняний вітерець, що несе надію. Я вдячна за всі миті, за сміх до сліз, за мовчання, в якому було все зрозуміло, за підтримку, що зігрівала краще за будь-яку ковдру. Ви — мої хмаринки: тендітні, вільні, але завжди поруч, навіть якщо зараз вас немає поруч фізично…» — написала в Instagram подруга загиблих дівчат Надія Таборовець.
Нагадаємо, через ракетний удар по Сумах 13 квітня загинули 34 людини, ще 119 осіб отримали поранення.