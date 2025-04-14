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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
301
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Віктор Павлік вперше зізнався, чи планує вінчання з молодою дружиною

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua співак розповів, як готується до святкування 5-річчя шлюбу з Катериною Реп'яховою.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Віктор Павлік із дружиною

Віктор Павлік із дружиною

Відомий співак Віктор Павлік поділився подробицями особистого життя з молодшою на 29 років дружиною.

У Києві відбувся великий концерт на честь 90-річчя легендарного поета-пісняра Вадима Крищенка. Серед запрошених також був народний артист України Віктор Павлік. У коментарі ТСН.ua знаменитість вперше розповів, як готується до святкування 5 річниці шлюбу з молодою обраницею, блогеркою Катериною Реп'яховою. Саме у травні 2020 року пара офіційно оформила стосунки.

"А це яке весілля? Дерев'яне? Тоді подарую Катерині дерев'яні квіти. А якщо серйозно, то я ще не готувався. Тим паче, ці всі річниці я не сильно сприймаю якось. Срібне, золоте весілля — це вже інша справа. А взагалі подарунком на нашу річницю весілля можна вважати і подорож до Туреччини. У червні Катерина планує поїхати відпочити разом з нашим сином Михасиком і своєю мамою. Я теж, до речі, від них на цей час трохи відпочину", — поділився з ТСН.ua Віктор Павлік. 

На наше запитання, чи планує Віктор Франкович взяти з Катериною ще й церковний шлюб, він відповів: "Чесно кажучи, це питання ми ніколи з Катрусею не обговорювали. До речі, з жодною дружиною я ніколи не вінчався. Це більше як народна традиція, мені здається. Для мене віра в Бога і дотримання заповідей Господніх більш важливіші".

Дата публікації
Кількість переглядів
301
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