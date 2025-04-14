Виктор Павлик впервые признался, планирует ли венчание с молодой женой

Виктор Павлик с женой

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Известный певец Виктор Павлик поделился подробностями личной жизни с младшей на 29 лет женой.

В Киеве состоялся большой концерт в честь 90-летия легендарного поэта-песенника Вадима Крищенко. Среди приглашенных был народный артист Украины Виктор Павлик. В комментарии ТСН.ua знаменитость впервые рассказал, как готовится к празднованию 5 годовщины брака с молодой избранницей, блогершей Екатериной Репьяховой. Именно в мае 2020 пара официально оформила отношения.

"А это какая свадьба? Деревянная? Тогда подарю Екатерине деревянные цветы. А если серьезно, то я еще не готовился. Тем более, эти все годовщины я не сильно воспринимаю как-то. Серебряная, золотая свадьба — это уже другое дело. А вообще подарком на нашу годовщину свадьбы можно считать и путешествие в Турцию. В июне Екатерина планирует уехать отдохнуть вместе с нашим сыном Михасиком и своей мамой. Я тоже, кстати, от них в это время немного отдохну", — поделился с ТСН.ua Виктор Павлик.

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На наш вопрос, планирует ли Виктор Франкович заключить с Екатериной еще и церковный брак, он ответил: "Честно говоря, этот вопрос мы никогда с Катей не обсуждали. Кстати, ни с одной женой я никогда не венчался. Это больше как народная традиция, мне кажется. Для меня вера в Бога и соблюдение заповедей Господних".