Чи справді собаки бачать привидів / © Associated Press

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Це питання хвилює багатьох власників чотирилапих, особливо коли пес раптово гавкає посеред ночі, пильно дивиться у кут кімнати чи дивно поводиться без очевидної причини.

Видання Daily Paws спробувало відповісти на запитання, чи справді собаки можуть спілкуватися з потойбічним світом, чи все ж є логічніше та науково обґрунтованіше пояснення їхньої поведінки.

Собаки бачать і чують набагато краще, ніж ми

Перш за все, потрібно пам’ятати, що сенсорні здібності собак значно перевершують людські. Собаки бачать краще у сутінках і темряві, ніж люди. Їхній слух охоплює частоти, які ми взагалі не чуємо, а нюх — у десятки тисяч разів чутливіший.

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Деякі собаки мають настільки загострені почуття, що можуть виявляти навіть рак або передбачити епілептичний напад. Це результат спеціального тренування, але сам факт свідчить про те, що тварини здатні вловлювати найменші зміни у середовищі — звуки, запахи чи вібрації, які ми просто ігноруємо.

Тож якщо ваш улюбленець раптом насторожився чи почав гавкати на «порожнє» місце, він, найімовірніше, відреагував не на привида, а на щось цілком реальне — мишу на горищі, ледь вловимий запах незнайомої тварини чи звук кроків за стіною.

Вони вловлюють не лише звуки та запахи, а й емоції

Собаки здатні розпізнавати емоції своїх господарів. Іноді вони реагують не на щось зовнішнє, а на внутрішній стан людини — страх, тривогу чи напругу. Це своєрідне «дзеркало» нашого психоемоційного стану, яке працює інтуїтивно та майже безпомилково. І якщо вам здається, що пес «відчув присутність» чогось незвичного, можливо, він просто зреагував на вашу власну тривожність.

Причини виникнення дивної поведінки

Окрім сенсорних реакцій, варто враховувати й медичні чинники. Деякі незвичні прояви можуть бути симптомами фізичних або когнітивних проблем. У собак із віком може розвинутись так званий синдром когнітивної дисфункції (аналог деменції у людей).

До типових симптомів належать:

Безцільне ходіння чи вдивляння в одну точку

Втрата орієнтації у знайомому середовищі

Зниження активності чи інтересу до гри

Порушення режиму сну

Реакції страху чи збудження без видимої причини

Також собака може проявляти гіперпильність через тривожний розлад, який іноді загострюється вночі (так званий синдром Сандаунера). У такому випадку варто проконсультуватися з ветеринаром і не відкладати візит до клініки.

А як щодо привидів

Наукових доказів того, що собаки можуть бачити духів, не існує. Але й повністю відкидати цю можливість ніхто не поспішає — принаймні з поваги до переконань і досвіду багатьох людей. Тож якщо собака поводиться ніби щось "бачить" — можливо, для когось це знак, а для когось — просто ще одна загадка природи.

Дивна поведінка вашого пса — це, швидше за все, прояв його надзвичайно чутливих органів чуття чи реакція на зміну емоційного клімату вдома. Утім, якщо собака часто лякається, вдивляється у порожнечу, втрачає інтерес до улюблених занять або демонструє інші нетипові риси — це привід звернутись до ветеринара.

А чи бачать собаки привидів? На це питання немає однозначної відповіді. Але є одна істина — вони точно бачать і відчувають більше, ніж ми. І саме у цьому криється їхня магія.