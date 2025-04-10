Действительно ли собаки видят привидений / © Associated Press

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Этот вопрос волнует многих владельцев четырехлапых, особенно когда пес внезапно лает посреди ночи, пристально смотрит в угол комнаты или странно ведет себя без очевидной причины.

Издание Daily Paws попыталось ответить на вопрос, действительно ли собаки могут общаться с потусторонним миром или все же есть логичное и научно обоснованное объяснение их поведения.

Собаки видят и слышат гораздо лучше, чем мы

Прежде всего нужно помнить, что сенсорные способности собак значительно превосходят человеческие. Собаки видят лучше в сумерках и тьме, чем люди. Их слух охватывает частоты, которые мы вообще не слышим, а обоняние — в десятки тысяч раз чувствительнее.

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Некоторые собаки испытывают настолько обостренные чувства, что могут чувствовать даже рак или предсказать эпилептический приступ. Это результат специальной тренировки, но сам факт свидетельствует о том, что животные способны улавливать малейшие изменения в окружении — звуки, запахи или вибрации, которые мы просто игнорируем.

Так что если ваш любимец вдруг насторожился или начал лаять на «пустое» место, он, скорее всего, отреагировал не на привидение, а на что-то вполне реальное — мышь на чердаке, едва уловимый запах незнакомого животного или звук шагов за стеной.

Они улавливают не только звуки и запахи, но и эмоции

Собаки способны распознавать эмоции своих хозяев. Иногда они реагируют не на что-то внешнее, а на внутреннее состояние человека страх, тревогу или напряжение. Это своеобразное «зеркало» нашего психоэмоционального состояния, которое работает интуитивно и почти безошибочно. И если вам кажется, что пес «почувствовал присутствие» чего-то необычного, возможно, он просто отреагировал на вашу собственную тревожность.

Причины возникновения странного поведения

Кроме сенсорных реакций следует учитывать и медицинские факторы. Некоторые необычные проявления могут являться симптомами физических или когнитивных проблем. У собак с возрастом может развиться так называемый синдром когнитивной дисфункции (аналог деменции у людей).

К типичным симптомам относятся:

Бесцельное хождение или вглядывание в одну точку

Утрата ориентации в знакомой среде

Снижение активности или интереса к игре

Нарушение режима сна

Реакции страха или возбуждения без видимой причины

Также собака может проявлять гиперпильность из-за тревожного расстройства, которое иногда обостряется ночью (так называемый синдром Сандаунера). В таком случае следует проконсультироваться с ветеринаром и не откладывать визит в клинику.

А как насчет привидений

Научных доказательств того, что собаки могут видеть духов, не существует. Но и полностью исключать эту возможность никто не спешит — по крайней мере, из уважения к убеждениям и опыту многих людей. Так что если собака ведет себя будто что-то «видит» — возможно, для кого-то это знак, а для кого-то — просто еще одна загадка природы.

Странное поведение вашего пса — это, скорее всего, проявление его чрезвычайно чувствительных органов чувств или реакция на изменение эмоционального климата дома. Впрочем, если собака часто пугается, всматривается в пустоту, теряет интерес к любимым занятиям или демонстрирует другие нетипичные черты — это повод обратиться к ветеринару.

А видят ли собаки привидений? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но есть одна истина — они точно видят и чувствуют больше чем мы. И именно в этом кроется их магия.