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- Війна
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У Сумах пролунав вибух: що відомо
Мешканцям слід залишатися в укриттях.
У Сумах вдень 14 квітня пролунав вибух. У небо здіймається стовп диму.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Очікуємо деталей.
Як повідомив Артем Кобзар, в.о. Сумського міського голови, ймовірно, це наслідок атаки "Шахеда", який кружляв над містом 1,5 години.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки росіян на Суми зранку неділі, 13 квітня, десятки людей загинули. Ще понад сто — зазнали поранень.