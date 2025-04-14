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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

У Сумах пролунав вибух: що відомо

Мешканцям слід залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Сумах вдень 14 квітня пролунав вибух. У небо здіймається стовп диму.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Очікуємо деталей.

Як повідомив Артем Кобзар, в.о. Сумського міського голови, ймовірно, це наслідок атаки "Шахеда", який кружляв над містом 1,5 години.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки росіян на Суми зранку неділі, 13 квітня, десятки людей загинули. Ще понад сто — зазнали поранень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
421
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