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В Сумах раздался взрыв: что известно
Жителям следует оставаться в укрытиях.
В Сумах днем 14 апреля раздался взрыв. В небо поднимается столб дыма.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ожидаем детали.
Как сообщил Артем Кобзарь, и.о. Сумского городского головы, вероятно, это результат атаки "Шахеда", который кружил над городом 1,5 часа.
Напомним, в результате ракетной атаки россиян на Сумы утром воскресенья, 13 апреля, десятки человек погибли. Еще более ста - получили ранения.