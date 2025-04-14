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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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900
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На Чернігівщині армія РФ дроном атакувала потяг: деталі від поліції

Інформація про постраждалих людей не надходила.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріляний потяг

Обстріляний потяг / © Поліція Чернігівської області

Вранці 14 квітня російська армія вкотре атакувала Чернігівщину. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району внаслідок атаки безпілотниками пошкоджень зазнав пасажирський вагон поїзда.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

“На місця ворожих влучань негайно прибули співробітники сектору поліцейської діяльності №1 (м. Семенівка) Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Поліцейські фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин окупантів”, — зазначається у повідомленні.

/ © Поліція Чернігівської області

© Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, 4 квітня, російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка на Чернігівщині.

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