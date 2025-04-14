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- Війна
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На Чернігівщині армія РФ дроном атакувала потяг: деталі від поліції
Інформація про постраждалих людей не надходила.
Вранці 14 квітня російська армія вкотре атакувала Чернігівщину. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району внаслідок атаки безпілотниками пошкоджень зазнав пасажирський вагон поїзда.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
“На місця ворожих влучань негайно прибули співробітники сектору поліцейської діяльності №1 (м. Семенівка) Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Поліцейські фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин окупантів”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 4 квітня, російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка на Чернігівщині.