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Угода про корисні копалини: Reuters про те, як США збільшують вимогу — чого вимагають ще
Серед іншого, США вимагають взяття під контроль газопроводу, що йде через Україну.
У п’ятницю, 11 квітня представники США та України зустрілися щодо пропозиції Вашингтона отримати доступ до мінеральних багатств України.
Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.
Джерело, обізнане з цим питанням, зазначає, що перспективи прориву були мізерними, враховуючи «антагоністичну» атмосферу зустрічі. «Переговорне середовище є дуже антагоністичним», — сказало джерело, вказуючи на «максималістичний» проект, поданий адміністрацією Трампа минулого місяця.
За інформацією видання, напруга у вашингтонських переговорах викликана останнім проєктом пропозиції адміністрації Трампа, який є більш розширеним, ніж початкова версія.
Останній проєкт надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і зобов’язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями.
Проте запропонована угода не надасть гарантій безпеки США Києву — головному пріоритету президента України Володимира Зеленського.
«За словами джерела, один з „прихованих пунктів“ знайдених у проєкті — вимога, щоб американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) взяла під контроль газопровід „Газпрому“ (українська ГТС не належить „Газпрому“ — Ред.), який проходить через територію України до Європи», — зазначають у виданні.
Своєю чергою український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього радника щодо угоди з корисними копалинами.
Раніше колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що скандальну угоду про рідкісноземельні метали запропонував сам Зеленський.