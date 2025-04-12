Угода про корисні копалини / © ТСН

Реклама

У п’ятницю, 11 квітня представники США та України зустрілися щодо пропозиції Вашингтона отримати доступ до мінеральних багатств України.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Джерело, обізнане з цим питанням, зазначає, що перспективи прориву були мізерними, враховуючи «антагоністичну» атмосферу зустрічі. «Переговорне середовище є дуже антагоністичним», — сказало джерело, вказуючи на «максималістичний» проект, поданий адміністрацією Трампа минулого місяця.

Реклама

За інформацією видання, напруга у вашингтонських переговорах викликана останнім проєктом пропозиції адміністрації Трампа, який є більш розширеним, ніж початкова версія.

Останній проєкт надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і зобов’язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями.

Проте запропонована угода не надасть гарантій безпеки США Києву — головному пріоритету президента України Володимира Зеленського.

«За словами джерела, один з „прихованих пунктів“ знайдених у проєкті — вимога, щоб американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) взяла під контроль газопровід „Газпрому“ (українська ГТС не належить „Газпрому“ — Ред.), який проходить через територію України до Європи», — зазначають у виданні.

Своєю чергою український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього радника щодо угоди з корисними копалинами.

Раніше колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що скандальну угоду про рідкісноземельні метали запропонував сам Зеленський.