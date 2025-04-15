10 найнадійніших вживаних авто до $8000: рейтинг

Chevrolet Malibu

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Для багатьох водіїв надійність — ключовий критерій при виборі авто. Експерти склали рейтинг 10 найнадійніших авто з пробігом до $8000, які рідко ламаються.

Про це повідомило видання SlashGear.

Експерти J.D. Power проаналізували тисячі авто, оцінюючи вартість, частоту поломок та відгуки власників та склали список перевірених роками моделей.

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Топ-10 надійних авто до $8000

Scion xD (2012) Chevrolet Malibu (2012) Chevrolet Volt (2011) Buick Lucerne (2011) Cadillac DTS (2011) Toyota Corolla (2012) Toyota Camry (2012) Toyota Prius (2011) Honda Fit/Jazz (2011) Honda CR-V (2011)

Чим вражають лідери?

У рейтингу надійних авто середнього класу несподівано виділися дві моделі: кросовер Honda CR-V (2011) та електрокар Chevrolet Volt.

Honda CR-V став єдиним кросовером у топі, отримавши високий бал — 90 зі 100 за версією J.D. Power.

А ось Chevrolet Volt — один з небагатьох електромобілів, який перевершив дорожчих конкурентів у тестах на надійність. Доступна ціна, гібридна та електрична версії роблять його привабливим вибором для тих, хто шукає економічний, але витриманий автомобіль.

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