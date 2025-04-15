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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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10 самых надежных подержанных авто до $8000: рейтинг

Эксперты назвали 10 моделей до $8000, которые долго служат своим владельцам.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Топ-10 надежных авто до $8000

Шевроле Malibu

Для многих водителей надежность — ключевой критерий при выборе авто. Эксперты составили рейтинг 10 самых надежных редко ломающихся авто с пробегом до $8000.

Об этом сообщило издание SlashGear.

Эксперты JD Power проанализировали тысячи авто, оценивая стоимость, частоту поломок и отзывы владельцев и составили список проверенных годами моделей.

Топ-10 надежных авто до $8000

  1. Scion xD (2012)

  2. Шевроле Malibu (2012)

  3. Chevrolet Volt (2011)

  4. Buick Lucerne (2011)

  5. Cadillac DTS (2011)

  6. Toyota Corolla (2012)

  7. Toyota Camry (2012)

  8. Toyota Prius (2011)

  9. Honda Fit/Jazz (2011)

  10. Honda CR-V (2011)

Чем поражают лидеры?

В рейтинге надежных авто среднего класса неожиданно появились две модели: кроссовер Honda CR-V (2011) и электрокар Chevrolet Volt.

Honda CR-V стал единственным кроссовером в топе, получив высокий балл — 90 из 100 по версии JD Power.

А вот Chevrolet Volt — один из немногих электромобилей, превзошедший более дорогих конкурентов в тестах на надежность. Доступная цена, гибридная и электрическая версии делают его привлекательным выбором для ищущих экономичный, но выдержанный автомобиль.

Напомним, сотрудник АЗС объяснил, какие автомобили опасно заправлять в полный бак.

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Дата публикации
Количество просмотров
913
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