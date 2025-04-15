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10 самых надежных подержанных авто до $8000: рейтинг
Эксперты назвали 10 моделей до $8000, которые долго служат своим владельцам.
Для многих водителей надежность — ключевой критерий при выборе авто. Эксперты составили рейтинг 10 самых надежных редко ломающихся авто с пробегом до $8000.
Об этом сообщило издание SlashGear.
Эксперты JD Power проанализировали тысячи авто, оценивая стоимость, частоту поломок и отзывы владельцев и составили список проверенных годами моделей.
Топ-10 надежных авто до $8000
Scion xD (2012)
Шевроле Malibu (2012)
Chevrolet Volt (2011)
Buick Lucerne (2011)
Cadillac DTS (2011)
Toyota Corolla (2012)
Toyota Camry (2012)
Toyota Prius (2011)
Honda Fit/Jazz (2011)
Honda CR-V (2011)
Чем поражают лидеры?
В рейтинге надежных авто среднего класса неожиданно появились две модели: кроссовер Honda CR-V (2011) и электрокар Chevrolet Volt.
Honda CR-V стал единственным кроссовером в топе, получив высокий балл — 90 из 100 по версии JD Power.
А вот Chevrolet Volt — один из немногих электромобилей, превзошедший более дорогих конкурентов в тестах на надежность. Доступная цена, гибридная и электрическая версии делают его привлекательным выбором для ищущих экономичный, но выдержанный автомобиль.
Напомним, сотрудник АЗС объяснил, какие автомобили опасно заправлять в полный бак.