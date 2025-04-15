10 самых надежных подержанных авто до $8000: рейтинг

Шевроле Malibu

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Для многих водителей надежность — ключевой критерий при выборе авто. Эксперты составили рейтинг 10 самых надежных редко ломающихся авто с пробегом до $8000.

Об этом сообщило издание SlashGear.

Эксперты JD Power проанализировали тысячи авто, оценивая стоимость, частоту поломок и отзывы владельцев и составили список проверенных годами моделей.

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Топ-10 надежных авто до $8000

Scion xD (2012) Шевроле Malibu (2012) Chevrolet Volt (2011) Buick Lucerne (2011) Cadillac DTS (2011) Toyota Corolla (2012) Toyota Camry (2012) Toyota Prius (2011) Honda Fit/Jazz (2011) Honda CR-V (2011)

Чем поражают лидеры?

В рейтинге надежных авто среднего класса неожиданно появились две модели: кроссовер Honda CR-V (2011) и электрокар Chevrolet Volt.

Honda CR-V стал единственным кроссовером в топе, получив высокий балл — 90 из 100 по версии JD Power.

А вот Chevrolet Volt — один из немногих электромобилей, превзошедший более дорогих конкурентов в тестах на надежность. Доступная цена, гибридная и электрическая версии делают его привлекательным выбором для ищущих экономичный, но выдержанный автомобиль.

Напомним, сотрудник АЗС объяснил, какие автомобили опасно заправлять в полный бак.