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Покупка авто возрастом 1 год: перекупщик предупредил о рисках
Покупка годовалого авто может оказаться ловушкой. Эксперт раскрыл ключевые причины.
На первый взгляд, покупка авто, которому всего год кажется выгодной: цена ниже, чем у нового, а техническое состояние — почти идеальное. Однако перекупщик предостерегает — за таким «сладким» вариантом могут скрываться серьезные риски.
Об этом пишет SUV News.
Специалист с опытом работы с перепродажей авто отметил, что стоит критически оценивать причину, по которой владелец готов продать почти новый автомобиль с убытком для себя.
Почему владельцы продают годовалые авто — основные причины:
Скрытые последствия ДТП — автомобиль мог попасть в аварию, после чего его восстановили только снаружи, не устранив глубинные технические повреждения.
Интенсивная эксплуатация — авто могли использовать в качестве такси или в корпоративном сервисе, и за год оно могло намотать значительный пробег, что повлияло на износ основных узлов.
Юридические ограничения — транспортное средство может находиться в залоге, под арестом или фигурировать в судебных делах.
Чтобы избежать рисков в случае покупки «свежего» подержанного авто, эксперт советует обязательно проверить VIN-код на предмет аварий и юридических обременений, ознакомиться с сервисной историей и не пренебрегать профессиональной диагностикой на СТО. Даже год эксплуатации может скрывать больше, чем кажется на первый взгляд.
Напомним, ранее был опубликован рейтинг самых плохих подержанных автомобилей 2025 года.