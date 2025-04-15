Покупка авто возрастом 1 год: перекупщик предупредил о рисках

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

На первый взгляд, покупка авто, которому всего год кажется выгодной: цена ниже, чем у нового, а техническое состояние — почти идеальное. Однако перекупщик предостерегает — за таким «сладким» вариантом могут скрываться серьезные риски.

Об этом пишет SUV News.

Специалист с опытом работы с перепродажей авто отметил, что стоит критически оценивать причину, по которой владелец готов продать почти новый автомобиль с убытком для себя.

Реклама

Почему владельцы продают годовалые авто — основные причины:

Скрытые последствия ДТП — автомобиль мог попасть в аварию, после чего его восстановили только снаружи, не устранив глубинные технические повреждения.

Интенсивная эксплуатация — авто могли использовать в качестве такси или в корпоративном сервисе, и за год оно могло намотать значительный пробег, что повлияло на износ основных узлов.

Юридические ограничения — транспортное средство может находиться в залоге, под арестом или фигурировать в судебных делах.

Чтобы избежать рисков в случае покупки «свежего» подержанного авто, эксперт советует обязательно проверить VIN-код на предмет аварий и юридических обременений, ознакомиться с сервисной историей и не пренебрегать профессиональной диагностикой на СТО. Даже год эксплуатации может скрывать больше, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, ранее был опубликован рейтинг самых плохих подержанных автомобилей 2025 года.