Эксперты объяснили, когда лучше продавать подержанное авто

Пробег – не единственный фактор, влияющий на стоимость.
Эксперты Carwow считают, что оптимальное время для продажи подержанного автомобиля наступает, когда пробег достигает 96500 км.
Об этом пишет издание Аvtopilot.
Специалисты объясняют, что после пробега в 96500 км стоимость авто значительно снижается. Они отмечают, что оценка автомобиля с таким пробегом может быть на 27% ниже, чем у автомобиля с 80 000 км.
Управляющий редактор Carwow Пол Бейкер отмечает важность своевременного принятия решения о продаже автомобиля, чтобы минимизировать потери от амортизации.
Стоимость автомобиля зависит не только от пробега, но и модели и истории обслуживания. Однако после 250 000 км авто теряют стоимость значительно быстрее, в том числе на $1200 каждые 16 000 км.
Напомним, специалисты провели исследования и составили рейтинг самых надежных новых авто в 2025 году.
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