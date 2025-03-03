Самые надежные подержанные авто за свои деньги: рейтинг 2025 года

Если вы ищете надежный и выгодный автомобиль, то Honda Fit, Volkswagen Passat и Buick Encore остаются лучшими вариантами среди 5-летних моделей.

Выбор подержанного автомобиля – отличная возможность приобрести качественное транспортное средство по более доступной цене. В 2025 году было определено два рейтинга самых надежных автомобилей, предлагающих самое лучшее соотношение стоимости и эксплуатационного ресурса.

Об этом говорится в исследовании аналитического агентства iSeeCars.

Агентство iSeeCars провело масштабное исследование американского рынка подержанных авто, проанализировав более 700 тыс. ценовых предложений и 368 млн показателей одометров. Основным критерием была сравнительная оценка средней цены автомобиля и ожидаемого срока службы, что позволило определить среднюю стоимость эксплуатации в год.

Лучшие б/у автомобили, которым 5 лет

По результатам исследования, самой надежной моделью среди 5-летних автомобилей стала Honda Fit, которая имеет среднюю цену 18 336 дол. и прогнозируемый срок службы 11,6 года. Это означает, что ежегодные затраты на эксплуатацию составляют примерно 1583 дол.

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На втором месте – Volkswagen Passat со средней ценой 17 636 дол. и прогнозируемый срок службы 9,6 года. Его эксплуатационные расходы составляют около 1845 дол. в год.

Третье место занял Buick Encore, средняя цена которого составляет 16 633 долл., а срок службы оценивается в 8,8 года. Это дает стоимость эксплуатации около 1897 дол. каждый год.

Далее следуют следующие модели:

Kia Rio (хэтчбек) со средней ценой 14 037 дол. и ресурсом эксплуатации 6,9 года, что обеспечивает среднегодовые расходы в 2023 дол. в год.

Honda Civic (20 157 долл., 9,8 года, 2 053 долл. в год).

Mazda3 (хэтчбек) (20 262 долл., 9,8 года, 2 073 долл. в год).

Mitsubishi Outlander Sport (15 821 долл., 7,5 года, 2 102 долл. в год).

Toyota Yaris (16 427 долл., 7,6 года, 2 148 долл. в год).

Toyota Corolla (17 728 долл., 8,1 года, 2 201 долл. в год).

Infiniti Q50 (24 000 долл., 10,6 года, 2 261 доллар в год).

Honda CR-V (24 524 доллара, 10,8 года, 2 276 долл. в год).

Mitsubishi Outlander (17 011 долл., 7,2 года, 2 363 долл. в год).

Средний показатель для пятилетних подержанных автомобилей – 26 206 дол. за машину, срок службы 7,6 года, а годовая стоимость эксплуатации – 3 426 дол.

Самые надежные подержанные автомобили, которым 10 лет

Среди десятилетних подержанных авто лидером снова является Honda Fit, средняя цена которой составляет 12 169 дол., а остаточный срок службы оценивается в 9 лет, что обеспечивает эксплуатационные расходы на уровне 1 358 дол. в год.

Второе место занимает Volkswagen Passat, который стоит 9912 дол. и имеет прогнозируемый остаточный срок службы 7 лет. Это дает среднегодовые расходы 1424 дол.

На третьем месте – Lincoln MKZ со средней ценой 12 298 дол. и ресурсом эксплуатации 7,6 года, что означает среднегодовую стоимость 1625 дол.

В список также вошли:

Kia Rio (хэтчбек) – 9 059 дол., 5,6 года ресурса, 1 626 дол. в год.

Mercedes-Benz CLA — 13 885 дол., 8,5 года ресурса, 1 643 дол. в год.

Kia Rio (седан) — 8 051 дол., 4,8 года, 1 666 дол. в год.

Honda Civic — 13 097 дол., 7,9 года, 1 668 дол. в год.

Buick Encore — 11 018 дол., 6,5 года, 1 703 дол. в год.

Jeep Compass — 9 832 дол., 5,7 года, 1 713 дол. в год.

Nissan Versa — 7 638 дол., 4,5 года, 1 716 дол. в год.

Toyota Avalon — 15 876 дол., 9 лет, 1 760 дол. в год.

Mazda CX-9 — 11 474 дол., 6,5 года, 1 771 дол. в год.

Hyundai Elantra – 9 603 дол., 5,3 года, 1 798 дол. в год.

Tesla Model S – 18 960 дол., 10,5 года 1 800 дол. в год.

Ford Fusion Energi — 10 118 дол., 5,6 года, 1 804 дол. в год.

Infiniti QX60 – 12 518 дол., 6,9 года, 1 805 дол. в год.

Mitsubishi Outlander Sport — 9 954 дол., 5,5 года, 1 811 дол. в год.

Средний показатель для десятилетних авто – 15 655 долл., остаточный срок службы – 6 лет.

Если вы ищете надежный и выгодный автомобиль, то Honda Fit, Volkswagen Passat и Buick Encore остаются лучшими вариантами среди 5-летних моделей.

Среди 10-летних авто также можно найти хорошие варианты, которые стоят значительно дешевле, но вместе с тем имеют достаточно большой остаточный ресурс.

Напомним, специалисты провели исследование и составили рейтинг самых надежных новых авто в 2025 году.