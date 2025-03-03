Землю накроет магнитная буря: названы опасные даты

Солнце переживает максимум текущего цикла активности, из-за чего на нем появляются все вспышки, пятна и корональные выбросы массы, вызывающие магнитные бури на Земле. Одна из них накроет планету уже 4 марта.

По данным портала Meteoagent, магнитная буря затянется на два дня: 4 и 5 марта.

Она считается слабой, однако это не помешает ей влиять на состояние здоровья некоторых людей.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью.

Магнитные бури могут по-разному влиять на человека, однако наиболее распространенными проявлениями считают головную боль, скачки артериального давления, бессонницу, быструю утомляемость и чувство слабости, тошноту, ломоту в теле и другие неприятные симптомы. В дни воздействия магнитных бурь эксперты рекомендуют отказаться от употребления спиртной, жареной и жирной пищи, а также следить за режимом сна. Необходимо больше времени уделить пешим прогулкам на открытом воздухе и отдыхе.

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