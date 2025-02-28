Украину накрыла мощная магнитная буря: как себя уберечь

В пятницу, 28 февраля, Украину накрыла магнитная буря сильной мощности. Уровень солнечной активности с К-индексом 7 – красный.

Об этом стало известно из информации на портале meteoagent, мониторящем активность Солнца.

Заметим, что вчера, 27 февраля, также была повышена геомагнитная активность — с индексами Kp 6. Впрочем, сегодня она заметно увеличилась. По предварительным прогнозам, уже 1 марта уровень солнечной активности опустится до Кр 4.

Магнитная буря 28 февраля. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури влияют на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Наиболее подвержены влиянию беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Важно в такие дни отказаться от стимуляторов — типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

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