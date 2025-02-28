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Україну накрила потужна магнітна буря: як себе вберегти

Україну накрила потужна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря. / Фото: pixabay.com

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан

У п'ятницю, 28 лютого, Україні накрила магнітна буря сильної потужності. Рівень сонячної активності з К-індексом 7 - червоний. 

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця. 

Зауважимо, що вчора, 27 лютого, також буда підвищена геомагнітна активність - з індексами Kp 6. Втім, сьогодні вона помітно збільшилася. За попередніми прогнозами, вже 1 березня, рівень сонячної активності опуститься до Кр 4. 

Магнітна буря 28 лютого. Фото: meteoagent. / ©
Магнітна буря 28 лютого. Фото: meteoagent.

Зауважимо, магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Найбільш піддаються впливу вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. 

Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу. 

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