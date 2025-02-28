Захворюваність на грип в Україні зросте: чи не пізно зробити щеплення

Навіть у березні або квітні не пізно зробити щеплення від грипу.

На початку весни, або в кінці березня, слід чекати черговий підйом захворюваності на грип.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Федора Лапія в етері КИЇВ24.

"Після ще одного приблизно тижня підйому захворюваності можливо, це буде Київ, можливо, це буде інший регіон. Захворюваність буде вже знижуватися на грип", — заявив експерт.

Лапій також підкреслює, що навіть у березні або квітні не пізно зробити щеплення від грипу — головне, аби вакцинацію провести до того, як зустрінетеся з вірусом. Він наголошує, що щеплення важливе не лише для захисту на поточний сезон, а й для підвищення імунітету до наступного сезону 2025-2026 року.

"Під час сезону ви можете перехворіти кілька разів на грип. І в Україні вже цього сезону зареєстровані випадки, коли людина спочатку перехворіла на вірус грипу Б, а потім через певний період часу перехворіла на вірус грипу А", — додав лікар.

Нагадаємо, в Україні лютують грип і COVID, у 16 областях запроваджують обмеження: деталі від МОЗ.

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