США могут остановить военную помощь Украине — СМИ

Перед завершением своего срока администрация Джо Байдена выделила Украине значительные пакеты помощи, которые, вероятно, станут основой для внешней политики новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет военный портал Defense Express.

Сообщается, что один из реалистических сценариев давления президента США Дональда Трампа на Украину может состоять в прекращении военной помощи. Отчасти это уже произошло в гуманитарной сфере из-за прекращения работы USAID, а теперь под угрозой военных поставок.

Речь не идет о новых пакетах вооружения, поскольку они не были предусмотрены на 2025 год. Риторика Трампа и его администрации, а также республиканцев уже к встрече с Зеленским 28 февраля прямо указывала, что США не планируют предоставлять Украине оружие.

Сейчас под угрозой оказались обещания, сделанные администрацией Байдена, в том числе 2,2 млрд. долларов на программу USAI и 3,3 млрд. долларов на программу PDA, запланированные на 2024 год. Известно, что 9 января был объявлен последний пакет помощи от США на 500 млн. долларов, а 1,05 млрд. долларов так и не были потрачены.

Пентагон имел на счетах 2,3 млрд долларов на закупку вооружения по программе PDA. Большая часть этих средств предназначена для боеприпасов: артиллерии, ракетных систем, противовоздушной обороны и противотанкового оружия.

Однако наибольшую угрозу представляет прекращение поставок по программе USAI, по которой уже было выделено около 30 млрд долларов из общих 65,9 млрд долларов помощи с 2022 года. Программа была рассчитана до 2026 года, но еще не вся помощь была передана. Важной частью этих средств являются боеприпасы, на которые потрачено около 10 млрд долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, срочно созывает встречу американских чиновников, чтобы рассмотреть ряд мер по Украине.

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