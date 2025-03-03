США можуть зупинити військову допомогу Україні - ЗМІ

Трамп може скасувати важливі пакети допомоги, що вже були обіцяні США.

Перед завершенням свого терміну адміністрація Джо Байдена виділила Україні значні пакети допомоги, які ймовірно стануть основою для зовнішньої політики Трампа.

Про це пише військовий портал Defense Express.

Повідомляється, що один із реалістичних сценаріїв тиску президента США Дональда Трампа на Україну може полягати в припиненні військової допомоги. Частково це вже сталося в гуманітарній сфері через припинення роботи USAID, а тепер під загрозою військові постачання.

Мова не йде про нові пакети озброєння, оскільки вони не були передбачені на 2025 рік. Риторика Трампа та його адміністрації, а також республіканців, вже до зустрічі з Зеленським 28 лютого, прямо вказувала, що США не планують надавати Україні зброю.

Зараз під загрозою опинилися обіцянки, зроблені адміністрацією Байдена, зокрема 2,2 млрд доларів на програму USAI та 3,3 млрд доларів на програму PDA, заплановані на 2024 рік. Відомо, що 9 січня було оголошено останній пакет допомоги від США на 500 млн доларів, а 1,05 млрд доларів так і не були витрачені.

Пентагон мав на рахунках 2,3 млрд доларів на закупівлю озброєння за програмою PDA. Більша частина цих коштів призначена для боєприпасів: артилерії, ракетних систем, протиповітряної оборони та протитанкової зброї.

Проте найбільшу загрозу становить припинення постачання за програмою USAI, через яку вже було виділено близько 30 млрд доларів із загальних 65,9 млрд доларів допомоги з 2022 року. Програму було розраховано до 2026 року, але ще не вся допомога була передана. Важливою частиною цих коштів є боєприпаси, на які було витрачено близько 10 млрд доларів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, терміново скликає зустріч американських чиновників, щоб розглянути низку заходів щодо України.

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